Dirk Schoufs, derrière Vaya Con Dios

Contrebassiste, compositeur, arrangeur, producteur, il a connu la gloire internationale, mais il était aussi héroïnomane.

Aujourd’hui, 24 mai, je voudrais vous parler de Dirk Schoufs, mort le 24 mai 1991 à l’âge de vingt-neuf ans.

Parfois, un petit détail peut nous dire beaucoup de choses. Par exemple, si l’on se souvient de la gloire internationale du groupe Vaya Con Dios, on pense immédiatement à Just a Friend of Mine, premier single en 1987. Une musique intemporelle qui donne à la pop radiophonique une classe de cabaret chic, une sorte de langueur haute couture radieuse et intemporelle – Berlin, New York, Londres, Paris, le jazz en nœud pap et les femmes en Chanel, le whisky dans du Baccarat et l’âme d’une époque dans des cigarettes blondes. Alors quand on regarde la vidéo de Just a Friend of Mine sur une télévision à tube cathodique, on s’imagine ailleurs, dans les Années folles ou à Saint-Germain-des-Prés, enfin quelque part où la vie est en noir et blanc. Et, justement, le clip de Just a Friend of Mine est en noir et blanc, et il commence par les images d’une main avec deux grosses bagues de rebelle qui pincent les cordes d’une contrebasse. Et cette main, c’est celle de Dirk Schoufs.

On a pris l’habitude de considérer que Vaya Con Dios, c’est surtout la voix, la présence, la finesse, la sensibilité, la beauté de Dani Klein. Mais c’est aussi la contrebasse de Dirk Schoufs. La contrebasse et les compositions, les arrangements, la production de Dirk Schoufs. D’ailleurs, sur la pochette du premier album de Vaya Con Dios, il apparaît au côté de Dani Klein – il y a aussi un gros chien, mais je crois qu’il n’a rien à voir avec notre histoire.

Nous écoutons :

Just a Friend of Mine, le premier succès de Vaya Con Dios, avec la célébrissime introduction à la contrebasse de Dirk Schoufs, en 1987.