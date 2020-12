Dinu Lipatti, le virtuose empêché

La maladie de Hodgkin entrave la carrière et les ambitions de ce phénoménal pianiste roumain installé en Suisse.

Aujourd’hui, 2 décembre, je voudrais vous parler de Dinu Lipatti, mort le 2 décembre 1950, à l’âge de trente-trois ans.

Le 16 septembre 1950, la salle du Parlement de Franche-Comté à Besançon est pleine plus de deux heures avant le concert. On a ajouté des chaises sur la scène, on se serre sur les bancs, quelques jeunes filles se sont assises sur les genoux de leurs fiancés.

Dinu Lipatti a de la fièvre, il est extrêmement faible, il faudrait annuler. Mais non, il va jouer quand même. Il faut seulement monter l’escalier. Il n’y arrive pas. On le porte. On se met d’accord : il jouera la Partita en si bémol majeur de Jean-Sébastien Bach, la Sonate en la mineur de Mozart, les deux Impromptus de Schubert et puis on fera une annonce disant qu’il ne jouera pas l’intégrale de quatorze Valses de Chopin. Mais non, il les joue quand même.

C’est son dernier concert. Dinu Lipatti a trente-trois ans.

Nous écoutons :

La Valse n° 1 en mi bémol majeur, op. 18 de Frédéric Chopin, la dernière pièce du dernier concert de Dinu Lipatti le16 septembre 1950.