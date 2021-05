Chet Baker, si souvent tombé…

Le trompettiste et chanteur de jazz était aussi héroïnomane, et cette addiction a été une longue épreuve dans sa vie et dans sa carrière.

Aujourd’hui, 13 mai, je voudrais vous parler de Chet Baker, mort le 13 mai 1988 à l’âge de cinquante-huit ans.

À Amsterdam, l'hôtel Prins Henrik porte aujourd'hui sur sa façade une plaque remémorant la mort de Chet Baker. Une mort romanesque, un peu mystérieuse, un peu bête aussi – mais la mort est rarement intelligente.

On retrouve son corps à l'aube du 13 mai 1988 sur le trottoir, le crâne brisé. Il est tombé de la fenêtre de sa chambre au deuxième étage. Pourquoi, comment ? On ne sait pas trop bien.

Certains affirment qu'il a eu des mots avec le réceptionniste de l’hôtel et qu’il est sorti en fureur. Mais il n’aurait pas voulu abandonner sa trompette et que, pour ne pas repasser par la réception, il a entrepris d’escalader l’immeuble jusqu’à sa fenêtre. D’autres disent qu’il était sorti de sa chambre sans sa clé et qu’il a essayé de passer par la fenêtre de la chambre à côté, qui était vide et dont la porte était ouverte.

Pour la police – et peut-être est-ce plus simple de la croire – la fenêtre était ouverte et vu la quantité d’héroïne et de cocaïne que l'on a retrouvée dans son organisme et dans sa chambre, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser sur le contexte général de sa chute, même si l'on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé alors dans son esprit et dans ses gestes.

Nous écoutons :My Funny Valentine, le symbole de la splendeur et du glamour du jeune Chet Baker, idole de son époque qui pose parfois la trompette pour chanter.