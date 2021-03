Charlie Parker ou les dégâts du génie

Après lui, le jazz est transformé. Mais ce révolutionnaire du bebop y laisse des plumes, le corps prématurément usé par de multiples addictions.

Aujourd’hui, 12 mars, je voudrais vous parler de Charlie Parker, mort le 12 mars 1955 à l’âge de trente-quatre ans.

Quand on dit que meurt Charlie Parker, on peut se dire que c'est injuste. Rendez-vous compte, la mort le prend, même lui. Ou alors qu’elle prend surtout lui ; surtout Charlie Parker.

Mais nous sommes des rationalistes, nous ne concevons pas que la mort choisisse qui elle va emporter. Il fallait que ce soit lui, ce jour-là ou la veille, ou le lendemain. Il y a tant de drogue, d'alcool, de furie, de dérèglement, tant de n'importe quoi dans la vie de Charlie Parker que l'on serait surpris qu'il ait pu vivre plus longtemps.

La mémoire que nous avons de sa mort est un ensemble de faits si sarcastiques... Il meurt dans l’appartement de la baronne Pannonica de Koenigswarter en regardant l’émission de variétés des frères Dorsey à la télévision – tout est si magnifiquement dissonant, Parker devant un programme si léger, dans le luxe du Stanhope.

Le médecin qui constate officiellement le décès rentre dans l’Histoire en disant que le défunt a entre cinquante et soixante ans, alors que Charlie Parker a trente-quatre ans – trente-quatre ans et une pneumonie, un ulcère à l’estomac, une cirrhose du foie, les dégâts de l’héroïne et le fracas du génie.

Nous écoutons :

Salt Peanuts, dans l’interprétation historique du 11 mai 1945 : Charlie Parker est le saxophone de cet enregistrement des Dizzy Gillespie All Stars, avec Curley Russel à la contrebasse, Al Haig au piano, Sidney Catlett à la batterie et Dizzy Gillespie à la trompette et au chant.