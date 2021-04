Charley Patton, au commencement du blues du Delta

Devenu musicien professionnel dans le Mississipi des grandes plantations de coton, il est d’une influence décisive pour l’évolution du blues.

Aujourd’hui, 28 avril, je voudrais vous parler de Charley Patton, mort le 28 avril 1934 à l’âge de quarante-trois ans.

Nous sommes à la radio et, à la radio, on ne va pas se formaliser pour des questions d’orthographe. Mais il faut peut-être considérer comme un symptôme de la structuration raciste du Sud des États-Unis le fait que l’on ne soit pas tout à fait sûr de comment s’écrit le prénom de Charley Patton – Charlie IE à la fin, Charley EY, Charly Y.

Enfin, c’est mieux que pour Henry Sloan, que l’on sait être le maître en toutes choses de Charley Patton et dont il n’existe aucun enregistrement. Sloan a déjà vingt et un ans quand naît Patton, en 1891, leurs familles étant voisines près de Bolton, Mississipi. Vers 1900, les Sloan et les Patton déménagent ensemble à deux cents kilomètres de là, vers la grande plantation de coton de Dockery, Mississipi.

Le jeune Charley Patton n’est pas le seul à suivre l’enseignement de Henry Sloan, dont des témoins diront qu’il lui a tout appris. Mais quand, vers 1918 ou 1920, Henry Sloan s’en va tenter sa chance à Chicago, Patton reste sur place. Il y a du travail pour un musicien, à Dockery et dans les plantations des environs. On n’est plus au temps de l’esclavage et il y a beaucoup de lieux où les salariés agricoles viennent boire leur paye en écoutant de la musique.

Dans les années 20, Charley Patton devient à son tour un maître. Et ses enregistrements sont une source irremplaçable sur la naissance du blues du Delta.

Nous écoutons :

A Spoonful Blues, un titre de Charley Patton qui évoque les drogues dures, sur un vénérable 78 tours de 1930.