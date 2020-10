Cassie Gaines, choriste et gentille grande sœur

Voix typique d’un rock sudiste nourri de gospel, elle était en fond de scène pour Lynyrd Skynyrd, mais aussi dans l’avion du groupe quand il s’est écrasé.

Aujourd’hui, 20 octobre, je voudrais vous parler de Cassie Gaines, morte le 20 octobre 1977, à l’âge de vingt-neuf ans.

Ce n'est jamais d'elle que l'on parle lorsque l'on évoque l'accident de ce bimoteur Convair 300 à Gillsburg, Mississipi. On dit le plus souvent que, ce jour-là, c'est Lynyrd Skynyrd qui est décimé. Ou l'on dit que trois des dix membres du groupe sont tués sur le coup.

Ou l'on insiste sur Ronnie Van Zant, le chanteur et fondateur du groupe en 1964, lorsqu'il ne s'agit encore que d'une demi-douzaine de collégiens du même quartier de Jacksonville en Floride, cinq ans avant qu'ils ne prennent le nom de Lynyrd Skynyrd pour se moquer d'un prof de sport au lycée, qui déteste les cheveux longs.

Ou on parle de Steve Gaines, le nouveau guitariste, compositeur, parolier et chanteur de Lynyrd Skynyrd, qui vient d'être révélé par Street Survivors, le cinquième album du groupe. La tournée, qui a commencé cinq jours plus tôt, confirme qu'il est peut-être taillé pour éclipser les deux autres guitaristes du groupe par sa technique, son inspiration, son charisme.

Nous écoutons :

That Smell, chanson du disque Street Survivors sur laquelle on entend bien les choristes féminines du groupe, dont Cassie Gaines, qui disparaitra trois jours après la sortie de ce cinquième album de Lynyrd Skynyrd.