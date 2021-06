Carlos Gardel, par-delà la mort (et pour la première fois)

Né à Toulouse, idole de l’Argentine, plus grand nom du tango, il fut aussi la première grande star posthume de l’histoire discographique de la musique populaire.

Aujourd’hui, 24 juin, je voudrais vous parler de Carlos Gardel, mort le 24 juin 1935 à l’âge de quarante-quatre ans.

Le refrain dit « Volver / Con la frente marchita / Las nieves del tiempo / Platearon mi sien », c'est-à-dire « Revenir avec le front fané, les neiges du temps plaquées sur mes tempes ». Mais Carlos Gardel ne reviendra pas. On ne verra pas son front fané, on ne verra pas les neiges du temps plaquées sur ses tempes. Cela n’a rien à voir avec la perfection de sa coiffure ni avec le noir immarcescible de ses cheveux. Non, Carlos Gardel ne reviendra pas, et beaucoup de ses fans le sauront avant même d’entendre cette chanson pour la première fois…

Le 19 mars 1935 à New York, Carlos Gardel enregistre Volver avec ses guitaristes et l’orchestre de Terig Tucci, ainsi que plusieurs autres chansons de son film El Dia que me quieras. Précédé de quelques jours par des 78 tours présentant ce nouveau répertoire, le film sort le 23 août. L’émotion submerge les spectateurs qui le voient chanter Volver sur le pont d’un bateau devant une mer illuminée par le crépuscule. Il joue le rôle d’un chanteur argentin riche et célèbre qui revient au pays vingt ans après l’avoir quitté.

Mais cela c’est du cinéma. Carlos Gardel ne revient pas au pays. Des décennies avant Otis Redding, Janis Joplin ou Daniel Balavoine, il emporte un énorme succès commercial alors qu’il est mort – la première fois dans l’histoire moderne que la disparition d’un artiste est suivie d’un triomphe discographique posthume. Parce que Carlos Gardel est mort le 24 juin, brûlé vif et le corps démembré.

Nous écoutons :

Volver, enregistré par Carlos Gardel pour les besoins d’un film, quelques semaines après sa mort tragique, et qui sera un de ses plus grands succès posthumes.