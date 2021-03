Carl Perkins, alias Le Crabe

Malgré une handicap au bras gauche, il fut un pianiste impressionnant à l’âge du hard bop.

Aujourd’hui, 17 mars, je voudrais vous parler de Carl Perkins, mort le 17 mars 1958 à l’âge de vingt-neuf ans.

Nous n’allons pas parler aujourd’hui de Carl Perkins, né en 1932, auteur, compositeur et premier interprète de Blue Suede Shoes. Ni de Carl Perkins, le chanteur du groupe de reggae néozélandais House of Shem, décédé prématurément d’un cancer en 2018.

Et nous n’évoquerons pas Carl Perkins père, né en 1912 et représentant du septième district de l’état du Kentucky à la Chambre des représentants des États-Unis, ni son fils et successeur, Carl Perkins, né en 1954. Et encore moins Charles Perkins, compositeur amateur et président de la Haendel and Haydn Society, qui compte parmi les fondateurs du musée des Beaux-Arts de Boston en 1870.

Non, nous sommes aujourd’hui avec Carl Perkins, le Crabe, né le 16 août 1928 à Indianapolis – un des pianistes les plus passionnants du hard bop.

Nous écoutons : Westside, une composition de Carl Perkins, sur son album Introducing Carl Perkins, en 1955, avec Leroy Vinnegar à la contrebasse et Laurence Marable à la batterie.