Buddy Holly, le premier deuil du rock’n’roll

« The day the music died », c’est le jour de sa mort, dans l’hiver américain. La fin d’une certaine innocence pour cette musique si neuve et si jeune.

Aujourd’hui, 3 février, je voudrais vous parler de Buddy Holly, mort le 3 février 1959 à l’âge de vingt-deux ans.

On parle du 3 février 1959 comme de « The Day the Music Died », le jour où la musique est morte. Ce n'est peut-être pas complètement exagéré. Ce jour-là meurt The Big Bopper, interprète d'un unique grand tube, Chantilly Lace. Dans le même avion disparait Ritchie Valens, le tout jeune père de La Bamba. Et aussi, et surtout meurt Buddy Holly.

Par où commencer ? Peut-être par l'injustice qui est faite à Buddy Holly de le considérer comme quantité négligeable dans l'histoire du rock. Le bon gars avec ses lunettes de premier de la classe, pas rebelle pour deux sous, avec son groupe qui s'appelle les criquets... En fait, ce n'est rien comprendre au rock que de croire que Buddy Holly n'est pas rock.

Alors OK, ce n'est pas lui qui a inventé le rock'n'roll. Il a juste inventé tout le reste. Déjà, cette idée que cette musique se joue à quatre : guitare rythmique, basse, batterie et une guitare lead. Ensuite, que la voix n’a pas à être une « vraie » voix pour séduire – Buddy Holly, hoquète, passe en voix de fausset, revient à une voix de baryton, sculpte le son dans l’inspiration de l’instant… Et puis il écrit ses chansons, ce qui est plutôt neuf, dans le tout jeune rock’n’roll.

Nous écoutons :

Peggy Sue Got Married, maquette enregistrée chez lui par Buddy Holly, quelques semaines avant son départ pour une tournée dont il ne reviendra jamais. Le reste de l’instrumentation a été ajouté après sa mort pour une sortie posthume. Et c’est une autre innovation pour l’histoire du rock : Buddy Holly a écrit une chanson à propos d’une autre chanson, Peggy Sue. B