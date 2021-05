Bubber Miley, le roi du jungle

Ce trompettiste a été un des inventeurs du son si particulier de l’orchestre de Duke Ellington, invention qu’il a fait fructifier ensuite çà et là.

Aujourd’hui, 20 mai, je voudrais vous parler de Bubber Miley, mort le 20 mai 1932 à l’âge de vingt-neuf ans.

L’orchestre de Leo Reisman, c’est un peu la Rolls-Royce de l'orchestre de danse. Ce n’est pas un orchestre très engagé sur le front du jazz mais, en 1929, il se tourne vers les nouvelles sonorités à la mode – et notamment le style jungle développé par l’orchestre de Duke Ellington et son passionnant trompettiste, Bubber Miley – Bubber Miley qu’il a embauché.

Mais quand l’orchestre de Leo Reisman est sur scène, le trompettiste se cache derrière un paravent ou derrière le rideau. Ou alors il s’installe au bas de la scène, sur le côté, enveloppé dans un uniforme chamarré, comme si le portier était venu jouer quelques morceaux avec l'orchestre. Il est vrai que l’orchestre est blanc et que Bubber Miley est noir.

Nous écoutons :Black and Tan Fantasy, thème composé par Duke Ellington et Bubber Miley en 1927, qui est un des plus grands succès de l’orchestre du Duke, avec une partie de trompette très spectaculaire de Miley.