Arthur Alexander, si célèbre et si inconnu

Ses chansons ont été enregistrées par les Beatles, les Rolling Stones et Bob Dylan. Mais le succès, puis la fatalité, se sont ligués contre lui.

Aujourd’hui, 9 juin, je voudrais vous parler d’Arthur Alexander, mort le 9 juin 1993 à l’âge de cinquante-trois ans.

Vous voyez ce qui arrive à Calimero : il se plaint que la vie est injuste et, au bout du compte, il n’a pas tort – la vie est injuste. Arthur Alexander a beaucoup chanté la déception, l’échec, la désillusion. Et son histoire d’amour avec le succès s’est lentement mais irrésistiblement disloquée, comme dans une de ses chansons.

Bel interprète élégant, dans ce genre que l’on a peu à peu appelé Southern Soul, quelque part entre la soul et la country music, avec des appuis très francs sur chaque émotion, surtout quand celle-ci est exprimée par le ténébreux, le veuf, l’inconsolé – le genre dont le luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie.

Arthur Alexander écrit et compose la plupart de ses chansons et, autrement, il donne souvent le petit coup décisif qui transforme une chanson banale en chanson classique. C’est peut-être fastidieux à énumérer, mais si l’on prend la discographie d’Arthur Alexander, notons que sa chanson Anna (Go To Him) est reprise par les Beatles et Humble Pie, You Better Move On par les Rolling Stones, Dean Martin, Mark Knopfler et Mink DeVille, Soldier Of Love par les Beatles et Pearl Jam, A Shot Of Rhythm And Blues par les Beatles et Van Morrison, Every Day I Have To Cry Some par The Bee Gees, Ike and Tina Turner, Jerry Lee Lewis, Claude François et Eddy Mitchell, Burning Love par Elvis Presley, Sally Sue Brown par Bob Dylan et Elvis Costello…

Je sais, posé comme cela, c’est un peu abstrait mais réalisez bien : Arthur Alexander est le seul auteur-compositeur à avoir eu des chansons enregistrées en studio par les Beatles, les Rolling Stones et Bob Dylan – le seul.

Nous écoutons : You Better Move On, écrit, composé et enregistré en 1961 par Arthur Alexander – son premier succès, repris ensuite par les Rolling Stones, Dean Martin, Mark Knopfler ou Mink DeVille.