Alban Berg, Alban Berg, « Lulu » et l’abeille

Compositeur du premier opéra dodécaphonique de l’histoire de la musique, il laissera inachevée son second ouvrage en mourant d’une manière surprenante.

Aujourd’hui, 24 décembre, je voudrais vous parler d’Alban Berg, mort le 24 décembre 1935, à l’âge de cinquante ans.

Il court sur Alban Berg des rumeurs qui inquiètent facilement. On croit que ce ne sera pas facile, que cela risque d’être un peu ardu – ça l’est quand même, on ne va pas mentir. Mais il y a quelque chose chez lui de semblable aux chutes du Niagara ou à la porcelaine de Saxe : on se dit que c’est trop, trop grand ou trop compliqué, trop prodigieux, trop vertigineux ; et puis finalement non. Ce n’est ni inaccessible ni trop fragile ; c’est juste quelque chose que l’on n’aurait pas imaginé tout seul.

Berg lui-même aurait été surpris si on lui avait parlé de Berg. Je veux dire le jeune Berg, qui s’intéresse assez à la musique pour composer en autodidacte à quinze ans. Il lui faudra l’enseignement d’Arnold Schönberg – à partir de 1904, il a dix-neuf ans – pour commencer à se débarbouiller des habitudes multiséculaires de la musique, et progressivement le suivre dans la révolution du dodécaphonisme – un long processus théorique et esthétique qui s’étale sur plusieurs décennies. Mais il n’a jamais complètement renié une sorte de postromantisme instinctif – eh oui, on entend le cœur de Berg dans sa musique.

Nous écoutons : Hier ist Friede (Là est la paix), le 5e des Altenberg Lieder – dont le titre exact est Cinq lieder d’après des textes de cartes postales de Peter Altenberg –, opus 4 d’Alban Berg, enregistré par l’Orchestre national de France sous la direction de Jascha Horenstein, avec la soprano Irma Kolassi, en 1953 au théâtre des Champs-Elysées, après que l’œuvre a connu un purgatoire de plus de quarante ans.