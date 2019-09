Youn Sun Nah (5/5) : "C'était un peu comme si je découvrais ma voix"

Programme musical

Metallica, Enter Sandman

Youn Sun Nah (voix)

Album : Pop in jazz vol 1.

Wagram Music 3339332

Clément Ducol, Plain gold ring

Youn Sun Nah (voix)

Album : Autour de Nina

Verve 4706309

Youn Sun Nah / Sterling Fox / Sangmi Kim, Traveller

Youn Sun Nah avec Jamie Saft, Brad Jones, Dan Rieser et Marc Ribot

Album : She moves on (2017)

Act music ACT90372

Traditionnel coréen, Kangwondo arirang

Youn Sun Nah (voix), avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Xavier Desandre-Navarre,

Album : Same Girl (2010)

Act Music 9094-2

Youn Sun Nah, She moves on

Youn Sun Nah avec Jamie Saft, Brad Jones, Dan Rieser et Marc Ribot

Album : She moves on (2017)

Act music ACT90372

Leonard Cohen, Hallelujah

Youn Sun Nah (voix), avec Clément Ducol, Pierre-François "Titi" Dufour, Laurent Vernerey

Album : Immersion (2019)

Warner Music 0093624901068

Actualités

Les prochains concerts de Youn Sun Nah :

Le 18 octobre à Nancy

Le 19 octobre à Tourcoing-Lille

Le 24 octobre à Strasbourg

Le 7 novembre à Blois

Le 8 novembre à Cenon-Bordeaux

Le 9 novembre à Belfort

Le 13 novembre à Bouguenais-Nantes

Les 18 et 19 novembre à La Rochelle