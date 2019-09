Youn Sun Nah (4/5) : "C'est la scène qui me calme"

Programme musical

Youn Sun Nah, Momento magico

Youn Sun Nah (voix) avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Vincent Peirani, Xavier Desandre-Navarre

Album : Lento (2013)

Act Music 9030-2

Youn Sun Nah, Song of no regrets

Youn Sun Nah (voix), avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Xavier Desandre-Navarre

Album : Same Girl (2010)

Act Music 9094-2

Youn Sun Nah, Ghosts riders in the sky Avec Ulf Wakenius (guitare), Vincent Peirani (accordéon) et Simon Tailleu (contrebasse)

Enregistré en live, Jazz in Marciac, 2014

Youn Sun Nah, Same Girl

Youn Sun Nah (voix), avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Xavier Desandre-Navarre

Album : Same Girl (2010)

Act Music 9094-2

Barbara, Ma plus belle histoire d’amour

Michel Portal & Alexandre Tharaud

Erato

Ulf Wakenius, Breakfast in Baghdad

Youn Sun Nah (voix), avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Xavier Desandre-Navarre

Album : Same Girl (2010)

Act Music 9094-2

George Harrison, Isn’t it a pity ?

Youn Sun Nah (voix), avec Clément Ducol, Pierre-François "Titi" Dufour, Laurent Vernerey

Album : Immersion (2019)

Warner Music 0093624901068

Actualités

Les prochains concerts de Youn Sun Nah :

Le 18 octobre à Nancy

Le 19 octobre à Tourcoing-Lille

Le 24 octobre à Strasbourg

Le 7 novembre à Blois

Le 8 novembre à Cenon-Bordeaux

Le 9 novembre à Belfort

Le 13 novembre à Bouguenais-Nantes

Les 18 et 19 novembre à La Rochelle