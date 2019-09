Youn Sun Nah (3/5) : "Si tu apprends le jazz, tu pourras tout chanter !"

Programme musical

Nicole Rieu, Je sais que ça va m’arriver

George Gershwin, Porgy and Bess - "It ain't necessarily so"

Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, Russel Garcia (direction)

Verve VERV 810 049-2

Giuseppe Verdi, Laudi alla vergine Maria (1896/97)

Orchestre et Chœur de l’Académie Sainte Cécile de Rome, Myung Whun Chung (direction)

Deutsche Grammophon 469075-2

Cole Porter, I love Paris

Ella Fitzgerald (voix)

Sony 46050 36968 2

Maria Joao, Dr. Beat

Avec Niels Orsted-Pedersen Henning (basse)

ENJA CD 6096-2

Youn Sun Nah & David Neerman, Circum & Girum

Yun Sun Nah Quintet

Album : So I am... (2004)

In Circum Girum ICG 0204-1

Youn Sun Nah, Mystic River

Youn Sun Nah (voix), avec Clément Ducol, Pierre-François "Titi" Dufour, Laurent Vernerey

Album : Immersion (2019)

Warner Music 0093624901068

Actualités

Les prochains concerts de Youn Sun Nah :

Le 18 octobre à Nancy

Le 19 octobre à Tourcoing-Lille

Le 24 octobre à Strasbourg

Le 7 novembre à Blois

Le 8 novembre à Cenon-Bordeaux

Le 9 novembre à Belfort

Le 13 novembre à Bouguenais-Nantes

Les 18 et 19 novembre à La Rochelle

En savoir plus : www.younsunnah.com