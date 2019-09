Youn Sun Nah (2/5) : "Ce qui me reste de mon enfance, c'est la musique"

Programme musical

Youn Sun Nah, Lament

Youn Sun Nah (voix) avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Vincent Peirani, Xavier Desandre-Navarre

Album : Lento (2013)

Act Music 9030-2

Youn Sun Nah, Jockey Full of Bourbon

Album : Magic moments 4 (2010)

Act Music

Ludwig van Beethoven, Sonate n° 14 en ut dièse mineur op. 27 n° 2 "Au clair de lune" - Adagio sostenuto

Daniel Barenboim (piano)

Westminster The Legacy 9030-2

Gioacchino Rossini, Stabat Mater - Introduzione pour soli, chœur et orchestre : "Stabat mater dolorosa"

Choeur de l'Opéra d’État de Vienne, Orchestre philharmonique de Vienne, Myung Whun Chung (direction)

Deutsche Grammophon 449178-2

George Shearing, Lullaby of Birdland

Ella Fitzgerald (voix), Sy Oliver and his orchestra

BDMusic 73128

Léo Ferré, Avec le temps

Youn Sun Nah (voix), avec Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Xavier Desandre-Navarre,

Album : Same Girl (2010)

Act Music 9094-2

Actualités

Les prochains concerts de Youn Sun Nah :

Le 18 octobre à Nancy

Le 19 octobre à Tourcoing-Lille

Le 24 octobre à Strasbourg

Le 7 novembre à Blois

Le 8 novembre à Cenon-Bordeaux

Le 9 novembre à Belfort

Le 13 novembre à Bouguenais-Nantes

Les 18 et 19 novembre à La Rochelle