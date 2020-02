William Christie, claveciniste (1/5) "J’avais déjà des frissons quand j’entendais Couperin ou Rameau"

Dans ce premier volet de nos Grands Entretiens, le chef d'orchestre William Christie évoque ses jeunes années passées aux Etats-Unis, années marquées par ses premiers émois musicaux et sentimentaux.

Né en 1944, le chef d'orchestre américain William Christie grandit à Buffalo, ville de l'État de New York : “une ville assez fière, même un peu snob, qui était toujours un peu décatie mais dont je parle toujours avec beaucoup de nostalgie, beaucoup d’affection. J’y ai vécu des bon moments”

Son père est ingénieur-architecte de formation et sa mère, musicienne amateur. Brillante pianiste, flûtiste et chanteuse, elle met un point d’honneur à ce que ses enfants pratiquent la musique. William Christie participe entre 13 et 18 ans au petit ensemble vocal qu'elle dirige et se forge ainsi auprès d’elle une solide culture musicale : “ma mère dirigeait un petit chœur d’église, Bach, Haendel, Orlando Gibbons, Schütz, je connaissais donc ces noms et je connaissais leur musique”

Très vite, le jeune William Christie a la sensation que son goût prononcé pour la musique baroque l’isole : “je savais que j’étais un peu différent parce que cette musique, qui est devenue très vite une passion, je ne pouvais pas la partager”

