Vincent Dumestre (5/5) : "Le bras s’est fait la suite logique et légitime du musicien"

Le luthiste et chef de l'ensemble Le Poème Harmonique Vincent Dumestre évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Robert de ViséePrélude en la min Vincent DumestreALPHA 003

Jean-Baptiste Lully

Cadmus & Hermione

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction), Benjamin Lazar (Opéra-Comique 2008)

DVD ALPHA

Marc-Antoine CharpentierTe Deum en Ré Maj H 146

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 952

Jean-Baptiste Lully

Lully «Phaeton». Fragment

Le Poème Harmonique & Ensemble MusicAeterna

Henry PurcellDidon et Enée Z 626 : With drooping wings

The New Siberian Singers & MusicAeterna, Teodor Currentzis (direction)

ALPHA 140

Luis de BriceñoAy amor loco

Claire Lefilliâtre & Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 182

Giulio CacciniIl rapimento di cefalo : Sinfonia quarta

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 120