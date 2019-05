Vincent Dumestre (4/5) : "J’ai toujours prôné le doute ; c’est en doutant qu'on résiste à l'habitude "

Le luthiste et chef de l'ensemble Le Poème Harmonique Vincent Dumestre évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Marco Marazzoli

La fiera di farfa : Alla fiera

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 172

Marin Marais

Suite nº6 en ut min : Fantaisie

Ricercar Consort, Philippe Pierlot (direction)

RICERCAR 206482

Didier Le Blanc

Sus mon lut d'un accord pitoyable Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 213

Henry Purcell

Welcome to all the pleasures Z 339 : While joys celestial

Les Cris de Paris, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 285

Domenico Belli

O miei giorni fugaci Guillemette Laurens, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 002

Claudio Monteverdi

Lamento della ninfa SV 163 : Amor dicea

Claire Lefilliatre, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 172

Théophile de Viau/ Eugène Green

Quand tu me vois baiser tes bras

Robert de Visée

Sarabande pour théorbe

Vincent Dumestre

ALPHA 003

Lully & Molière

Le Bourgeois Gentilhomme

Benjamin Lazar, Olivier Martin Salvan & Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

DVD ALPHA