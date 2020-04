Véronique Gens (3/5) : "Après 15 ans aux Arts Florissants, ma voix allait imploser. Il fallait que je parte"

Chanter aux Arts Florissants est une école de la rigueur, et les paroles parfois très dures de William Christie la suivront toute sa vie, explique Véronique Gens. Puis, au contact de Jean-Claude Malgoire, elle gagne en confiance et peut aborder un nouveau répertoire, celui des rôles mozartiens.

Rediffusion de l'émission du 9 octobre 2019.

Programmation musicale

Sébastien Le Camus

« Forêts solitaires et sombres »

Véronique Gens, soprano

Pascal Monteilhet, théorbe

Fnac Music / Centre de musique baroque de Versailles, 592294

Henry Purcell

Dido & Aeneas Acte III : When I m Laid in Earth

Véronique Gens, soprano

Les Arts Florissants, dir. William Christie

ERATO, 4509-98477-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro : Non so più cosa son (Acte I) Air de Cherubin

Véronique Gens, soprano

Orchestra of the Age of Enlightenment, dir. Ivor Bolton

Virgin, 5453192

Wolfgang Amadeus Mozart

Clémence de Titus : Non più fi fiori (Acte II) Air de Vitellia

Véronique Gens, soprano

Orchestre de la radio de Münich, dir. Pinchas Steinberg

RCA, 82876839902

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Per pietà ben mio perdona (Acte II) Air de Fiordiligi

Véronique Gens, soprano

Concerto Köln, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi, HML 5901663.65

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : ouverture

Orchestre de Chambre de Malher, dir. Daniel Harding

Enregistrement Radio France / Festival d’Aix en Provence

Virgin Classics, 5454252

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Dove sono i bei momenti (Acte III) Air de la Comtesse

Véronique Gens, soprano

Concerto Köln, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi, HMC 801818.20