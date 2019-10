Véronique Gens (3/5) : "Après 15 ans aux Arts Florissants, ma voix allait imploser. Il fallait que je parte"

Programmation musicale

Sébastien Le Camus

« Forêts solitaires et sombres »

Véronique Gens, soprano

Pascal Monteilhet, théorbe

Fnac Music / Centre de musique baroque de Versailles, 592294

Henry Purcell

Dido & Aeneas Acte III : When I m Laid in Earth

Véronique Gens, soprano

Les Arts Florissants, dir. William Christie

ERATO, 4509-98477-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro : Non so più cosa son (Acte I) Air de Cherubin

Véronique Gens, soprano

Orchestra of the Age of Enlightenment, dir. Ivor Bolton

Virgin, 5453192

Wolfgang Amadeus Mozart

Clémence de Titus : Non più fi fiori (Acte II) Air de Vitellia

Véronique Gens, soprano

Orchestre de la radio de Münich, dir. Pinchas Steinberg

RCA, 82876839902

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Per pietà ben mio perdona (Acte II) Air de Fiordiligi

Véronique Gens, soprano

Concerto Köln, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi, HML 5901663.65

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : ouverture

Orchestre de Chambre de Malher, dir. Daniel Harding

Enregistrement Radio France / Festival d’Aix en Provence

Virgin Classics, 5454252

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Dove sono i bei momenti (Acte III) Air de la Comtesse

Véronique Gens, soprano

Concerto Köln, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi, HMC 801818.20