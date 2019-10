Véronique Gens (2/5) : « Au CNSM, Christie demandait : qui brûle d’envie de chanter ? »

Programmation musicale

Henry Purcell

The Fairy Queen : Now the night is chased away (Acte IV)

Véronique Gens, soprano et choeurs

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi, HMC 901308/09

Henry Purcell

The Fairy Queen : If love's a sweet passion (Acte III)

Véronique Gens, soprano et chœurs

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi, HMC 901308/09

Marc-Antoine Charpentier

Les arts florissants : Ouverture

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi, HMA 1901083

Jean-Baptiste Lully

« Atys » : Ouverture

Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi, HMC 901257/59

Jean-Baptiste Lully

« Atys » : La beauté, Gavotte et trio (Acte IV Sc 5)

Isabelle Desrochers, Véronique Gens, Jean-Paul Fouchécourt

Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi, HMC 901257/59

Louis Lemaire

« Assumpta est Maria » pour 2 sopranos et continuo

Véronique Gens et Noémie Rime, sopranos

William Christie, orgue

Harmonia Mundi, HMC 901416