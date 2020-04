Véronique Gens (1/5) : « La rencontre avec Jacqueline Bonnardot a été la chance de ma vie »

Enfant, la soprano Véronique Gens découvre la musique et le chant via l’association « A Cœur Joie » à Orléans, et y passe ses week-ends et ses vacances. Elle entre au CNSM dans la classe de Jacqueline Bonnardot, qui lui présente un ami, William Christie.

La soprano Véronique Gens, © Alexandre Weinberger / Virgin Classics