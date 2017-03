Tristan Murail : De New York à Shanghai, en passant par le Lubéron (4/5)

Parfois, un simple intervalle de deux notes peut être d’un effet beaucoup plus prodigieux qu’une architecture complexe, donnant lieu à des pages d’analyse. Il est beaucoup plus difficile pour le compositeur d’analyser, d’évaluer pourquoi tel objet musical, très simple, va produire tel effet à un moment donné. Or c’est là que tout réside en réalité. (Tristan Murail pour le site web Accents 2006)

Le compositeur Tristan Murail évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Corinne Schneider.

Son actualité

Création mondiale : La Vallée Close, sur des sonnets de Pétrarque qui a eu lieu le 15 février 2017 au Festival Présences à Paris à la Maison de la Radio

Site officiel de Tristan Murail : ici

Programmation musicale

♫ Tristan Murail

Le Partage des eaux pour grand orchestre avec un synthétiseur (1995)

Orchestre symphonique de la BBC, Pierre-André Valade (dir.)

Disque AEON AECD1222 (2015)

♫ Tristan Murail

La Barque mystique pour ensemble instrumental (1993)

Ensemble Court-Circuit, Pierre-André Valade (dir.)

Disque : ACCORD 204672 (1995)

♫ Tristan Murail

Winter Fragments pour 5 instruments et sons de synthèse (2000)

Argento Chamber Ensemble, Michel Galante (dir.)

Disque : AEON AECD 0746 (2006)

♫ Tristan Murail

Le Lac pour ensemble (2001)

Argento Chamber Ensemble, Michel Galante (dir.)

Disque : AEON AECD 0746 (2006)

♫ Tristan Murail

Attracteurs étranges pour violoncelle (1992)

Antoine Ladrette (violoncelliste)

Disque : ACCORD 204672 (1995)

♫ Olivier Messiaen

Catalogue d’oiseaux Livre 1 n° 3 « Le merle bleu »

Roger Muraro, piano

Disque : ACCORD ACCD 465768-2 (2000)

♫ Tristan Murail

Reflections / Reflets I : Spleen pour orchestre (2013)

Orchestre symphonique de la BBC, Sakari Oramo (dir.)

Enregistré le 2 novembre 2013 à Londres (Barbican Hall)

Enregistrement non commercialisé

♫ Tristan Murail

Reflections / Reflets II : High Voltage / Haute tension (2013)

Orchestre symphonique de la BBC, Sakari Oramo (dir.)

Enregistré le 2 novembre 2013 à Londres (Barbican Hall)

Enregistrement non commercialisé

♫ Shuishan Yu

Wild Geese Descending On the Beach

Shuishan Yu (Guqin)

Album : Guqin Music « The Pure Sound of Mountain and Water »

Disque : Shuishan Yu (2009)

♫ Tristan Murail

L’Esprit des dunes pour 11 instruments et sons de synthèse (2005)

Ensemble Intercontemporain, David Robertson (dir.)

Disque : ADES ADES 205212 (1996)