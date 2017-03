Tristan Murail : Du piano à la composition, en passant par l’économie, les sciences politiques et les langues (1/5)

Parfois, un simple intervalle de deux notes peut être d’un effet beaucoup plus prodigieux qu’une architecture complexe, donnant lieu à des pages d’analyse. Il est beaucoup plus difficile pour le compositeur d’analyser, d’évaluer pourquoi tel objet musical, très simple, va produire tel effet à un moment donné. Or c’est là que tout réside en réalité. (Tristan Murail pour le site web Accents 2006)