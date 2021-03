Ton Koopman (1/5) : " Ma mère a vu que pour moi, la musique, c'est tout"

L'organiste, claveciniste et chef d'orchestre hollandais Ton Koopman est né en 1944 à Zwolle, en Hollande. A 10 ans, il commence l'étude du piano et de l'orgue en autodidacte, et à 21 ans, il se rend à Amsterdam pour suivre les leçons du claveciniste Gustav Leonhardt...

Le claveciniste, organiste et chef d'orchestre Ton Koopman en 2018 à Bologne, Italie, © Getty / Roberto Serra - Iguana Press / Redferns