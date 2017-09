Thomas Hampson, "Les Américains doivent retrouver cet idéal des Lumières qui a porté notre pays" (5/5)

Le baryton Thomas Hampson évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

ACTUALITÉ

THOMAS HAMPSON chante dans Die lustige witwe (La veuve joyeuse) de Lehár à l'Opéra-Bastille, du 9 septembre au 21 octobre

RÉCITAL au Musée d'Orsay le 4 octobre

Nouveau CD Sérénade (Pentatone)

PROGRAMMATION MUSICALE

♫Stephen Foster

Ah ! May the Red Rose Live Alway

Thomas Hampson, baryton

Jay Ungar, violon

Molly Mason, guitare et basse

David Alpher, piano

EMI CDC 7 54051 2 (1989)

♫Stephen Foster

Molly ! Do you love me ?

Thomas Hampson, baryton

Jay Ungar, violon

Molly Mason, guitare et basse

Angel CDC 54621 (1992)

♫Stephen Foster

Beautiful dreamer

Thomas Hampson, baryton

Wolfram Rieger, piano

Orfeo C 707 062 I (Festival de Salzbourg, Mozarteum, 15 août 2001)

♫Traditionnel/arr.Aaron Copland

Zion’s Walls

Thomas Hampson, baryton

Saint Paul Chamber Orchestra, dir.Huh Wolff

Warner Classics 0825646190454 (1992)

♫Albert Magnard

Les roses de l’amour

Thomas Hampson, baryton

Maciej Pikulski, piano

Pentatone PTC 5186 681 (2015)

♫Ernest Chausson

Chevalier Malheur

Thomas Hampson, baryton

Maciej Pikulski, piano

Pentatone PTC 5186 681 (2015)

♫Franz Lehár

Die lustige Witwe

Acte II - "Lippen schweigen"

Felicity Lott, soprano

Thomas Hampson, baryton

London Philharmonic Orchestra, dir.Franz Welser-Möst

Warner Classics 0825646190454 (Londres, Royal Festival Hall, juillet 1993)

ENTRETIEN TRADUIT PAR MICHEL ZLOTOWSKI