Thomas Adès, compositeur (4/5) « En musique, on est toujours sur le linceul de l’impermanence »

Dans ce quatrième épisode, Thomas Adès évoque son métier de compositeur, les questionnements liés à la création...et la naissance difficile d'une de ses œuvres.

Programmation musicale

Igor Stravinsky

Tango

Anthony Marwood, violon

Thomas Adès, piano

CD Hyperion

Thomas Adès

Sonata da Caccia « IV. Galament »

London Sinfonietta

CD EMI

Thomas Adès

Märchentänze

Pekka Kuusisto, violon

Finnish Radio Symphony Orchestra

Direction : Thomas Adès

Thomas Adès

America : A Prophecy « Part II. »

Susan Bickley, mezzo-soprano

City of Birmigham Symphony Orchestra & Chorus

Direction : Thomas Adès

CD EMI

Thomas Adès

Still Sorrowing

Thomas Adès, piano

CD EMI

Franz Liszt

Mephisto-Polka

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano Classics

Thomas Adès

In Seven Days « VII. Contemplation »

Kiril Gerstein, piano

Orchestre du Festival de Tanglewood

Direction : Thomas Adès

CD Myrios

Igor Stravinsky

The Rake’s Progress « No word from Tom »

Dawn Upshaw, soprano

Orchestre de St Luke

Direction : David Zinman

CD Nonesuch

