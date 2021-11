Thomas Adès, compositeur (3/5) : «Je préfère diriger car on est dos au public »

Un troisième épisode de nos Grands Entretiens avec Thomas Adès entre Hongrie et Angleterre, entre Kurtag et Purcell.

Programmation musicale

Thomas Adès

Souvenir from Colette

Han Chen, piano

CD Naxos

Franz Liszt

Concerto pour piano n°2 « I. Adagio sostenuto assai »

Beatrice Berrut, piano

Orchestre National Tchèque

Direction : Julien Masmondet

CD Aparté

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

György Kurtag

Les adieux – à la manière de Janacek

Marino Formenti, piano

CD Kairos 2012

Ludwig van Beethoven

Trio n°6 Op.70 n°2 « II. Allegretto »

Trio Wanderer

CD Harmonia Mundi

Thomas Adès

The Tempest « Fear to the sinner »

Cynthia Sieden

Orchestra of the Royal Opera House

Direction : Thomas Adès

CD Erato

Thomas Adès

Concert Paraphrase on Powder Her Face « IV. »

Thomas Adès, piano

CD Warner

Henry Purcell (réalisation Thomas Adès)

Full Fathoms Five

Jenny Carlstedt, mezzo-soprano

Thomas Adès, piano

Henry Purcell

King Arthur « How happy the lover »

Vox Luminis

Direction : Lionel Meunier

CD Alpha

en savoir plus AUDIO 1h émission Carrefour de la création Thomas Adès en son royaume : un documentaire immersif