Thomas Adès, compositeur (2/5): Ecrire de la musique d'après une toile de Watteau, c'est en attraper le parfum

Une rencontre avec Francis Bacon et la contemplation de Watteau jalonnent cet épisode centré sur les années de formation du compositeur et pianiste Thomas Adès.

Programmation musicale

Thomas Adès

Berceuse from The Exterminating Angel

Kiril Gerstein, piano

CD Myrios

Mark-Anthony Turnage

Blood on the floor « n°1 – Blood on the floor »

Ensemble Modern

Direction : Peter Rundel

CD Argo

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Thomas Adès

The Origin Of The Harp « Spettrale »

London Sinfonietta

Direction : Kent Marku

CD EMI

Thomas Adès

Arcadiana « L’Embarquement »

Calder Quartet

CD Signum

Olivier Messiaen

Des Canyons aux Etoiles « Les ressuscités et le chant de l’étoile Aldébaran »

Roger Muraro, piano

Orchestre Philharmonique de Radio-France

Direction : Myung Whun Chung

CD DGG

Thomas Adès

Fayrfax Carol

Polyphony

Direction : Stephen Layton

CD EMI

Leos Janacek

Sur le sentier broussailleux « Bonne nuit »

Thomas Adès, piano

CD Signum Classics

en savoir plus AUDIO 1h émission Carrefour de la création Thomas Adès en son royaume : un documentaire immersif