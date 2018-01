Thierry Escaich, "Mon premier langage était celui des sons" (1/5)

Son actualité

Programmation musicale

♫ Gérard Jacques

La valse des as (valse)

André Astier et son Orchestre

PATHE MARCONI 2C

♫ Mouloudji et Marcel Azzola

La plus bath des javas

Mouloudji et Marcel Azzola

SONY MUSIC MEDIA SMM 501475 2

♫ Thierry Escaich

Tango virtuoso

4UATRE

DAPHENEO 9910

♫ Charles Trénet

L'abbé à l'harmonium

Charles Trénet

CBS 4606682

♫ Cécile Chaminade

La nef sacrée op 171 : Pastorale - pour harmonium

Ulrich Bremsteller, harmonium

BAYER RECORDS 100209

♫ Maurice Duruflé

Suite pour orgue op 5 : Toccata

Thierry Escaich, orgue

CALLIOPE CAL 9939

♫ Thierry Escaich

Intermezzo sur un thème de Couperin

ACCORD ACCD 480 0874

♫ Thierry Escaich

Mechanic song - pour piano et quintette à vent

Thierry Escaich, piano

Ensemble Initium

INDESENS INDE060