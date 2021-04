Thibault Cauvin, guitariste (3/5) : Les débuts du « Petit Prince de la guitare », entre liberté et solitude

Après la frénésie des concours et du travail acharné, Thibault Cauvin s'envole pour une vie de concerts, la découverte de l'ailleurs et la griserie qui l'accompagne. Dans cet épisode, il sera aussi question des premiers enregistrements et des choix d'un artiste bien ancré dans son époque.

Thibault Cauvin, © Laurent Speller