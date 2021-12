Teresa Berganza (3/5), "Callas était une femme formidable. Elle m'amenait partout avec elle." (R)

Chez elle près de Madrid, Teresa Berganza se confie sur des rencontres marquantes avec Callas et Schwarzkopf, puis sur ses débuts à La Scala et au Festival d'Aix. Cette carrière, elle la doit à un travail sans relâche et aux précieux conseils de sa professeur : garder le sourire dans sa voix !

La cantatrice Teresa Berganza dans le rôle de Carmen le 15 mai 1989 à l'Opéra de Paris, © Getty / Frédéric REGLAIN/Gamma-Rapho