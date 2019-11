Susanna Mälkki (3/5) : "A l'intérieur de moi j'ai toujours su que je voulais diriger"

"C'était un professeur qui ne donnait pas les réponses, mais qui posait les bonnes questions."

Sunanna Mälkki à propos Jorma Panula

Après une troisième saison à Göteborg, elle fait le choix de se tourner définitivement vers la direction d'orchestre.

Programme musical

Edouard Grieg, Symphonie en ut mineur EG 119 - Allegro molto

Orchestre symphonique de Göteborg, Neeme Järvi (direction)

Deutsche Grammophon 427321-2

Edouard Grieg, Sigurd Jorsalfar op. 22 - Le rêve de Borghild / Intermezzo

Orchestre symphonique de Göteborg, Neeme Järvi (direction)

Deutsche Grammophon 423079-2

Bruno Mantovani, Le Sette chiese - La Cour de Pilate

Ensemble Intercontemporain, Susanna Mälkki (direction)

Kairos 0012722KAI

Kaija Saariaho, Emilie suite - Pressentiments

KAren Vour'ch, Orchestre philharmonique de Strasbourg, Marko Letonja (direction)

Ondine ODE12552

Gustav Holst, The Planets - I. Mars, the Bringer of War

BBC Symphony Orchestra, Susanna Mälkki (direction)

The Proms 2015 : enregistré au Royal Albert Hall, Londres, 27 juillet 2015

Lars Erik Larsson, Concerto op. 14 pour saxophone et cordes - III. Allegro scherza

Pekka Savijoki, Nouvel Orchestre de chambre de Stockholm, Jorma Panula (direction)

BIS CD 218

Richard Wagner, La Walkyrie - "Schläfst du, gast ?" (Acte I)

Helge Brilioth, Birgit Nilsson, Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, Leif Segerstam (direction)

Philips 4543122

Pierre Jodlowski, Drones, pour 15 instrumentistes

Ensemble Intercontemporain, Susanna Mälkki (direction)

Kairos Production 0013032KAI