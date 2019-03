Susan Manoff (1/5) "Ma grand-mère improvisait pour le cinéma muet dans un style un peu slave"

Inscrite à la Manhattan School of Music, elle découvre la chorale, participe aux productions de l’école, et se souvient particulièrement de« Noye’s Fludde » de Britten et « Mass » de Bernstein.

La pianiste Susan Manoff évoque son parcours personnel et musical avec Priscille Lafitte.

Programme musical

Erik Satie, Grande ritournelle pour piano à 4 mains

David Levi, Susan Manoff (piano)

Deutsche Grammophon, 2014

Aretha Franklin, A natural woman

Album : « A brand new me : Aretha Franklin with the Royal Philharmonic Orchestra »

Rhino Records, 2017

Piotr Tchaikovsky, Trio en la mineur opus 50, pezzo elegiaco

Gidon Kremer (violon), Giedre Dirvanauskaite (violoncelle), Khatia Buniatishvili (piano)

ECM, 2011

Sergueï Rachmaninov, Polka de W.R. pour piano

Vladimir Horowitz (piano)

Album « Récital Horowitz »

Deutsche Grammophon, 1985

Ludwig van Beethoven, Sonate n° 7 en ut mineur opus 30 n°2 - Allegro con brio

Nemanja Radulovic (violon), Susan Manoff (piano)

Decca, 2010

Benjamin Britten, Noye’s Fludde op. 59 : « Ha Children me thinks my botte removes »

Orchestre et chœur d’enfants de l’est Suffolk , Norman del Mar (direction)

Trevor Anthony, Owen Brannigan, Sheila Rex, David Pinto, Darien Angadi

London, 1993