Stéphanie D'Oustrac, mezzo-soprano (4/5) : "William Christie m'a aimée parce que j'étais capable d'aller loin"

Dans ce quatrième volet des Grands Entretiens, Stéphanie D'Oustrac relate son changement de tessiture, son rapport au théâtre, son audition pour l'Académie d'Ambronay et sa rencontre déterminante avec William Christie.

Au terme de ses études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, Stéphanie D'Oustrac apprend par sa professeur Margreet Honig qu'elle n'est non pas soprano mais bien mezzo-soprano. C'est donc en tant que mezzo-soprano qu'elle se présente à l'audition l'Académie d'Ambronay.

William Christie la repère et lui offre deux rôle décisifs. Tout d'abord Médée dans Thésée de Lully "Ça a été une grand chance d'incarner un personnage comme celui-là" puis un rôle dans les Métamorphoses de Psychée qui marque son premier engagement professionnel "j'étais comédienne et chanteuse, pour moi c' était juste le paradis".

Programme musical

Georg Friedrich Handel, Te Deum en Ré Maj HWV 280 : "O Lord in thee have I trusted" (Caroline)

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Les Arts Florissants AF.004

Jean-Baptiste Lully, Psyché - chantons les plaisirs charmants

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Erato 0927-44655

_Jacques Offenbach_, La belle Hélène - Acte I : Au cabaret du labyrinthe (Oreste, Calchas et chœur) Magali Léger, Stéphanie D'Oustrac & François Le Roux, Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (direction)

Virgin 5454772

Frédéric Chopin, Valse n°7 en ut dièse min op 64 n°2

Maria João Pires

Erato 0825646310654/16

Georges Bizet, Carmen : Final

Stéphanie d'Oustrac & Michael Fabiano, Orchestre de Paris, Pablo Heras-Casado (direction)

Concert donné le 6 juillet 2017 dans le cadre du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence - Archive Radio France

Jean-Antoine Meissonnier, Rondo pour guitare n°4

Thibaut Roussel

Harmonia Mundi 902504DI

Reynaldo Hahn, A Chloris Stéphanie D'Oustrac & Pascal Jourdan

Ambronay AMY042