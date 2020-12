Stéphanie d'Oustrac (3/5) : "A ce moment-là, je devenais vraiment une chanteuse"

Après un passage par l'Opéra de Rennes, Stéphanie d'Oustrac quitte une nouvelle fois sa Bretagne natale et intègre le CNSM de Lyon. Ce sont ces années d'études qu'elle évoque dans ce deuxième volet des Grands Entretiens, années ponctuées par le travail, les découvertes et les rencontres.

Rediffusion des Grands entretiens que la mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac avait accordés à Judith Chaine en février 2020.

Au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, Stéphanie d'Oustrac peaufine sa technique :

"J'avais pris des cours très tôt mais atteindre la maturité intellectuelle permettant de relier le travail du corps avec la voix prend un certain temps".

Elle élargit son répertoire et découvre notamment la musique de chambre et le récital :

"Le type de voix que j'aime d'amour, c'est Margaret Price en récital, c'est enveloppant, c'est très rond et en même temps très fin, très précis."

Et y rencontre également le pianiste Pascal Jourdan : "Avec Pascal on grandit ensemble, on passait des répétition dos à dos pour que lui, pianiste, respire avec moi."

Programme musical

Henri Duparc, L'invitation au voyage

Stéphanie D'Oustrac & Pascal Jourdan

Ambronay AMY042

Franz Liszt, Die Lorelei S 273 n°2

Stéphanie D'Oustrac & Pascal Jourdan

Harmonia Mundi 902621DI

Maurice Ravel, Chansons madécasses

Concert donné le 23 mars 2004 à Lyon

Archive INA

Enrique Granados, El tra la la y el punteado

Margaret Price & James Lockhart

Orfeo C 038 831 A

Hector Berlioz, Les nuits d'été op 7 H 81a : 1. Villanelle H 82 /

Stéphanie D'Oustrac & Pascal Jourdan

Harmonia Mundi 902621DI

André Cardinal Destouches, Callirhoé - Acte V Sc 3 : "Ah Prince" (Trio Callirhoé Agénor et Corésus)

Stéphanie D'Oustrac, Cyril Auvity, Joao Fernandes & Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

Glossa GCD 921626

Jean-Baptiste Lully, Armide - Acte II : "Enfin, il est en ma puissance"

Stéphanie D'Oustrac & les Arts Florissants, William Christie (direction)

FRAMusica