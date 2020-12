Stéphanie d'Oustrac (2/5) : "Pendant quelques années, j'ai été une vraie machine de guerre"

Retour en terres bretonnes pour Stéphanie d'Oustrac qui intègre tour à tour les Conservatoires d’art dramatique et de musique, puis les chœurs de l’Opéra de Rennes, avant de se voir confier son tout premier rôle de soliste.

Rediffusion des Grands entretiens que la mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac avait accordés à Judith Chaine en février 2020.

Programme musical

Maurice Ravel, L'heure espagnole : Oh la pitoyable aventure

Stéphanie D'Oustrac & Yann Beuron, Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, Stéphane Denève (direction)

SWR Music SWR19016CD

Michel Legrand, Yentl : A piece of sky

Barbra Streisand

CBS CDCBS 86302

Henry Purcell, Didon et Enée Z 626 - Acte III "When I am laid" (Air de Didon)

Stéphanie D'Oustrac & Amarillis, Héloïse Gaillard (direction)

Evidence EVCD064

Alessandro Scarlatti, La Didone delirante : Sinfonia

Amarillis, Violaine Cochard (direction)

Ambronay AMY027

Maurice Ravel, Shéhérazade : Asie

Stéphanie D'Oustrac & Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, Stéphane Denève (direction)

SWR Music SWR19016CD