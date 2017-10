Sonya Yoncheva, "Mon père m'a appris la franchise, et je miserai toujours sur cette carte gagnante..." (5/5)

La soprano Sonya Yoncheva évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Un chanteur est avant tout un interprète et il interprète avec une voix qui émane de son corps et doit apporter des émotions, donner quelque chose au public, comme le corps d'un acteur. Pour concertclassic.com le 3 septembre 2013.

Son actualité

, © Agathe Poupeney / Opéra national de Paris

Programmation musicale

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte II - "Porgi, amor"

Sonya Yoncheva, soprano

Chamber Orchestra of Europe, dir.Yannick Nézet-Séguin

Deutsche Grammophon 479 5945 (2015)

♫Giuseppe Verdi

Don Carlos

Acte V (Début)

Orchestre de Paris, dir.Antonio Pappano

Erato 0190295817930 (Théâtre du Châtelet, mars 1996)

♫Vincenzo Bellini

Norma

Acte I - "Casta diva"

Sonya Yoncheva, soprano

The Orchestra and Chorus of Royal Opera House, Covent Garden, dir.Antonio Pappano

CD non commercialisé (Covent Garden, septembre 2016)

♫Vincenzo Bellini

Norma

Acte II - "In mia man alfin tu sei"

Sonya Yoncheva, soprano

Joseph Calleja, ténor

The Orchestra and Chorus of Royal Opera House, Covent Garden, dir.Antonio Pappano

CD non commercialisé (Covent Garden, septembre 2016)

♫Giacomo Puccini

Tosca

Acte II - "Vissi d’arte"

Sonya Yoncheva, soprano

Orchestre philharmonique de Radio France, dir.Mikko Franck

CD non commercialisé (Victoires de la Musique, 2017)

♫Richard Strauss

Salomé

Danse des sept voiles

Orchester der Deutschen Oper Berlin, dir.Giuseppe Sinopoli

Deutsche Grammophon 431 810-2 (1990)

♫Pietro Mascagni

Iris

Acte II - "Non piu…"

Sonya Yoncheva, soprano

Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon, dir.Domingo Hindoyan

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique, Festival Radio France Montpellier, juillet 2016)

♫Giuseppe Verdi

La Traviata

Acte I - "Sempre libera"

Sonya Yoncheva, soprano

Celso Albelo, ténor

Orquestra de la Comunitat Valenciana, dir.Frédéric Chaslin

Sony Classical 888750172202 (2014)