Sonia Wieder-Atherton, "... dans la force du regard, face-à-face, de Chantal Akerman" (4/5)

Ce n'est pas du tout une stimulation familiale qui m'a poussée vers la musique, j'y suis venue toute seule, un peu par "prédestination". J'ai choisi le violoncelle parce que je voulais un instrument à cordes, quelque chose qui soit proche de la voix humaine et qui me permette de faire durer le son aussi longtemps que je le voulais. (Sonia Wieder-Atherton)

La violoncelliste Sonia Wieder-Atherton évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

Programmation musicale

♫Georges Aperghis

Profils

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Françoise Rivalland, zarb

CD non commercialisé (Enregistrement Radio France, Châtelet, 20 mai 2006)

♫Pascal Dusapin

Celo (concerto pour violoncelle et orchestre)

II.

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Orchestre national de France, dir.Pascal Rophé

Montaigne MO 782153 (2002)

♫Extrait du film Histoires d’Amérique, de Chantal Akerman (1989)

♫Traditionnel/arr.S.Wieder-Atherton

Chant hassidique

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Daria Hovora, piano

RCA 74321 42533 2 (1989)

♫Henri Dutilleux

Trois strophes sur le nom de Sacher

I. Un poco indeciso

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

RCA Red Seal 74321843552 (2000)

♫Sonia Wieder-Atherton_

New York Quatuor (B.O.F. Un divan à New York)

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle 1 et 2

Laurent Cabasso, piano

François Laizeau, batterie

RCA 74321 37094 2 (1996)

♫Sergei Rachmaninov

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op.19

III. Andante

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Imogen Cooper, piano

BMG RCA Red Seal 74321 911552 (2001)