Sofi Jeannin (4/5) : "Le chant choral est un genre plutôt discret"

La chef de chœur Sofi Jeannin évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Wilhelem Peterson-Berger, Som stjärnorna pa himmelen op 5 n°3

Chœur de la radio suédoise, Eric Ericson (direction)

Universal Music

August Soderman, 6 visor i folkton : Pojkar och flickor ta'n nu i ring

Chœur de la radio suédoise, Eric Ericson (direction)

Universal Music

Max Reger, 8 geistliche Gesänge op 138 : Der Mensch lebt und bestehet op 138 n°1

Chœur de la radio de Stockholm, Eric Ericson (direction)

Pathé Marconi 1C 063 29 081

Francis Poulenc, Ave verum Corpus - pour choeur de femmes a cappella

Choeur de chambre néerlandais, Eric Ericson (direction)

Globe GLO 5185

Johannes Brahms, Liebeslieder Walzer

The Prince Consort

Benjamin Britten, A Boy was born op 3 : Variation II : Herod /

Finzi Singers, Choeur de la Cathédrale de Lichfield, Paul Spicer (direction)

Chandos CHAN9701

Herbert Howells, Behold, o god our defender pour choeur mixte et orgue

Finzi Singers, Choeur de la Cathédrale de Lichfield, Paul Spicer (direction)

Chandos CHAN 241-34/2

Georg Friedrich Haendel, Zadok the Priest (2018) :

Howard Shore, BOF Le Seigneur des Anneaux- Prologue : one ring to rule them all

Orchestre philharmonique de Londres, London Voices, Howard Shore (direction)

Reprise Records 49454-2

Richard Wagner, Les maîtres chanteurs de Nuremberg WWV 96 : Prélude (Acte I)

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Bernard Haitink (direction)

Decca 478 5938