Sofi Jeannin (3/5) : "On rêvait tous de partir !"

La chef de chœur Sofi Jeannin évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Erik Nordgren, Wild strawberries : Emotions

Orchestre de la radio slovaque de Bratislava, Adriano (direction)

Marco Polo 8.223682

Adolphe Adam, Giselle : Apparition et scène de Myrthe et évocation magique (Acte II)

Orchestre de l'Opéra royal de Covent Garden, Richard Bonynge (direction)

Decca 417505-2

George Gershwin, Girl Crazy - Ouverture

Orchestre national de France, Sofi Jeannin (direction)

Enregistrement Radio France

Daniel Lesur, Chansons populaires à trois voix : Hol-di-ri-di

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Radio France FRF036

Dag Ivar Wirén, Divertimento op 29 : Allegro moderato, pour orchestre

Orchestre de chambre suédois, Petri Sakari (direction)

Caprice CAP 21513

Sandy Wilson, The boy friend : It's nicer in Nice (Violetta et choeurs)

Denise Hirst & Stan Edwards

Sepia Records S1042

Gabriel Fauré, Cantique de Jean Racine

Vincent Warnier (orgue), Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Alpha 25384