Sigiswald Kuijken, "Je n’aime pas jouer Mendelssohn avec instruments anciens car ça serait du toc" (4/5)

Le violoniste et chef d'orchestre Sigiswald Kuijken évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Philippe Venturini.

Il n’y a pas suffisamment d’instrumentistes à cordes qui ont pris le temps de s’imprégner de la technique du violon historique romantique. Schubert et Mendelssohn, j’adore cette musique mais je voudrai aller plus loin dans cette technique historique mais je n’ai plus le temps...

Actualités

Concerts de La Petite Bande :

Le jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018 à Collevecchio en Italie dans le cadre du concert de clôture de La Summer Academy.

Le samedi 15 décembre 2018 au Concertgebouw d'Amsterdam aux Pays-Bas.

Le 21, 22 et 23 décembre 2018 à Bever en Belgique.

Programmation musicale

♫ Joseph Haydn

Symphonie n° 83 « La Poule » : Allegro spiritoso

Orchestra of the Age of Enlightenment

Sigiswald Kuijken, direction

Virigin VC 790793-2

♫ Franz Schubert

Quintette D. 667 « La Truite » : Andante

Collegium Aureum

Jorg Demus, piano

Deutsche Harmonia Mundi GD 77216

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : « Susanna or via sortite » (Acte II)

Patrizia Biccire, Christiane Oelze, Hubert Claessens

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Accent ACC 98133/135 D

♫ Claudio Monteverdi

Vêpres de la Vierge : Dixit dominus

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Challenge Classics CC72311

♫ Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur : Osanna in excelsis

Challenge Classics CC72316

♫ Jean-Sébastien Bach

Motet BWV 225 « Singet dem Herrn ein neues Lied »

Inge Van de Kerkhove, Marie Kuijken (sopranos), Petra Noskaiová, Patrizia Hardt (altos),

Stefan-Alexander Rankl, Jens Weber (ténors), Jan Van der Crabben, Stephan Schreckenberger (basses)

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Challenge Classics 72160