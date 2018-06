Sigiswald Kuijken, "Je n’ai jamais reçu une leçon de chef d’orchestre" (5/5)

Le violoniste et chef d'orchestre Sigiswald Kuijken évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Philippe Venturini.

"En tant que chef invité, la première répétition est primordiale. Il faut comprendre qui ils sont. Il faut être très éveillé et essayer de se faire accepter, comme si on était un des leurs. Ne pas être contre l’orchestre !" Sigiswald Kuijken

Concerts de La Petite Bande :

Le jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018 à Collevecchio en Italie dans le cadre du concert de clôture de La Summer Academy.

Le samedi 15 décembre 2018 au Concertgebouw d'Amsterdam aux Pays-Bas.

Le 21, 22 et 23 décembre 2018 à Bever en Belgique.

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite n° 3 en ré Maj BWV 1068 : Ouverture

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Accent ACC 24279

♫ Joseph Haydn

Symphonie n° 82 « L'Ours » : Finale

Orchestra of the Age of Enlightenment

Sigiswald Kuijken, direction

Virigin VC 790793-2

♫ Joseph Haydn

L'infedelta delusa : « Ho un tumore in un ginocchio »

Nancy Argenta

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Deutsche Harmonia Mundi RD 77099

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : « Non ti fidar »

Christina Högman, Nancy Argenta, Markus Schäfer, Werner van Mechelen

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Accent ACC 95116/18

♫ Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons : L'Automne : Largo

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, violon et direction

♫ Jean-Sébastien BachCantate BWV 151 « Süsser Trost mein Jesus kömmt »

Gerlinde Sämann

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Accent ACC25319