Sigiswald Kuijken, "Il faut faire chaque concert comme si c’était le premier et peut-être le dernier" (3/5)

Le violoniste et chef d'orchestre Sigiswald Kuijken évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Philippe Venturini.

Mes mouvements ne collaient pas avec cette musique… On n’était pas sur le bon diapason. Tout le monde me disait que j’étais fou sauf mes frères et Gustav Leonhardt. (Sigiswald Kuijken)

Actualités

Concerts de La Petite Bande :

Le jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018 à Collevecchio en Italie dans le cadre du concert de clôture de La Summer Academy.

Le samedi 15 décembre 2018 au Concertgebouw d'Amsterdam aux Pays-Bas.

Le 21, 22 et 23 décembre 2018 à Bever en Belgique.

Programmation musicale

♫ Arcangelo Corelli

Concerto grosso en fa maj op. 6 n°2 : Vivace - Allegro

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Deutsche Harmonia Mundi 74321 11569 2

♫ Jean-Sébastien Bach

Partita en si mineur BWV 1002 / Tempo di borea

Sigiswald Kuijken, violon

Deutsche Harmonia Mundi 05472775272

♫ Georg Friedrich Haendel

Alessandro : « Nò più soffrir »

Isabelle Poulenard, soprano

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Deutsche Harmonia Mundi 88697856552

♫ Joseph Haydn

Symphonie n° 85 « La Reine de France » : Allegretto

Orchestra of the Age of Enlightenment

Sigiswald Kuijken, direction

Virigin VC 7915742

♫ Joseph Haydn

Symphonie n° 92 : Presto

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Virigin VC 7914992

♫ Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie : Ritournelle (Acte III)

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Deutsche Harmonia Mundi 74321 11569 2

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 180 « Schmücke dich, o liebe Seele »

Sophie Karthäuser, soprano

Petra Noskaiova, alto

Christoph Genz, ténor

Dominik Wörner, basse

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken, direction

Accent 25301