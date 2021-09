Semyon Bychkov, chef d'orchestre (1/5) : "Le désir de diriger est venu à peu près à l’âge de 8/9 ans"

Dans ce 1er volet de nos entretiens, le chef d’orchestre Semyon Bychkov évoque ses parents, une mère pianiste et un père passionné de culture. Il nous raconte son enfance à Leningrad et son entrée à l’école des chœurs Glinka.

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Symphonie n°6 en si min op 74 (Pathétique) : 2. Allegro con grazia

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Semyon Bychkov

CD Philips

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Orchestre de Paris

Direction : Semyon Bychkov

CD Philips

Mieczyslaw Weinberg

Symphonie n°6 op 79 (Allegretto - avec chœurs de garçons)

Chœur du Collège Glinka de Saint Pétersbourg

Orchestre Symphonique de l’Etat de Saint Pétersbourg

Direction : Vladimir Lande

CD Naxos

Georgy Sviridov

Three poems by A. Pushkin : In Russia there is a town of Luga

Capella de Saint Pétersbourg

Direction : Vladimir Tchernouchenko

CD Manchester Files

Giovanni Battista Pergolese

Stabat mater en fa mineur : Stabat mater dolorosa

Maureen Forrester et Gundula Janowitz

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Claudio Abbado

CD Myto Records

Serge Rachmaninov

Danses symphoniques op 45 : 1 - non allegro - lento - tempo I

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Direction : Semyon Bychkov

CD Profil

Serge Prokofiev

Alexandre Nevsky op 78 : Le champ des morts

Marjana Lipovsek

Orchestre de Paris

Direction : Semyon Bychkov

CD Philips