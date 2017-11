Sébastien Daucé, "La musique française du 17ème siècle a été le point d'ancrage de Correspondances" (2/5)

Le chef d'orchestre Sébastien Daucé évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

Retrouvez Le Ballet royal de la nuit, un spectacle total sur des musiques de Jean de Cambefort, Antoine Boësset, Louis Constantin, Michel Lambert, Francesco Cavalli, et Luigi Rossi. Sébastien Daucé a reconstitué la partition de ce spectacle qui n'a jamais été rejoué depuis sa création en 1653. Le ballet royal sera au Théâtre de Caen du 8 au 12 novembre, puis a l'Opéra Royal de Versailles les 24, 25 et 26 novembre et enfin à l'Opéra de Dijon les 2, 3 et 5 décembre.

♫Michel-Richard de Lalande

Leçons de Ténèbres

Troisième Leçon du Mercredy

'Manum suam misit hostis'

Sophie Karthäuser, soprano

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC902206 (2016)

♫Michel-Richard de Lalande

Leçons de Ténèbres

Troisième Leçon du Jeudy

'In tenebrosis'

Sophie Karthäuser, soprano

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC902206 (2016)

♫Michel-Richard Delalande

Plange quasi virgo

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC902206 (2016)

♫Marc-Antoine Charpentier

Prélude pour ce que l’on voudra H.521

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Zig Zag Territoires ZZT100601 (…)

♫Marc-Antoine Charpentier

Super flumina Babylonis

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Zig Zag Territoires ZZT100601 (…)

♫Marc-Antoine Charpentier

La Descente d’Orphée aux Enfers

Premier Acte - Entrée de Nymphes et de Bergers désespérés

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMM902279 (2016)

♫Anonyme

Les Nopces de Thétis, "Ballet en Ballet" - La Discorde

In 'Le Concert royal de la Nuit' (Seconde Veille | Vénus et les Grâces)

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC 952223.24 (2015)

♫Antoine Boesset

Dialogue d’Orphée et des Hamadryades : "Suivez-nous"

In 'Le Concert royal de la Nuit' (Quatrième Veille | Orphée)

Ensemble Correspondances, dir.Sébastien Daucé

Harmonia Mundi HMC 952223.24 (2015)