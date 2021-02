Sarah Nemtanu (5/5) : "J'adore les pas de côté !"

Dans ce dernier épisode, nous nous penchons sur les autres activités de la violoniste Sarah Nemtanu : la musique de chambre, avec sa sœur Deborah Nemtanu et au sein du Quatuor Strada notamment, mais aussi l'enseignement, les concerts en tant que soliste avec d'autres orchestres...

Elle revient aussi sur son expérience de coach et de doublure de l'actrice Mélanie Laurent pour le tournage du film Le Concert de Radu Mihaileanu en 2009, pour lequel elle a aussi enregistré le Concerto pour violon de Tchaïkovsky avec l'Orchestre national de France :

"Ma vie bascule à ce moment-là, ma notoriété n'est pas du tout la même après ce film ! On a travaillé comme des folles, Mélanie Laurent m’a suivie en tournée, elle a vu le travail et l'ambiance dans un orchestre... Il fallait qu’elle soit imprégnée de cet état d'esprit un peu village. On a passé des heures à faire du mime !"

Sarah Nemtanu

Programme musical

Dimitri Tchesnokov, Concerto pour violon op. 87 - 3. Finale (La ronde)

Sarah Nemtanu, Orchestre symphonique national d'Ukraine, Bastien Stil (direction)

Klarthe KLA087D

Johannes Brahms, Quintette avec piano en fa mineur op. 34 - 3. Scherzo

Eric Le Sage & Quatuor Strada

B Records 393690

Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op. 35 - Allegro moderato

Sarah Nemtanu (violon), Orchestre national de France, Kurt Masur

Auvidis V 5325

Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Souvenir d’un lieu cher TH 116, op. 42

Eric Le Sage & Sarah Nemtanu

Disque « Je n’aime pas le classique mais avec Gaspard Proust j’aime bien ! »

Sony

Chet Baker, There Will Never Be Another You

BD Music 73161

Hector Berlioz, Benvenuto Cellini op 23 : Ouverture

Orchestre symphonique de Londres, Colin Davis (direction)

Andante AN4100

Georges Enesco, Sonate pour violon et piano n° 3 en la mineur op. 25 - Moderato malinconico

Sarah Nemtanu & Romain Descharmes

Naïve Records V 5235

Jean-Sébastien Bach, Concerto pour violon, cordes et basse continue n° 2 en mi majeur BWV 1042 - Allegro

Sarah Nemtanu (violon), Orchestre de chambre de Paris, Sascha Goetzel (direction)

Naïve Records V 5383