Sandrine Piau, "Autrefois, j'avais une voix qui canardait... je craquais tous mes aigus!" (2/5)

La chance que j'ai eue d'aborder le chant par la musique baroque a été capitale, car je suis venue à la musique par la harpe moderne avant d'être projetée dans un monde inconnu que j'ai adoré découvrir. J'y ai appris que la voix est un tout, que l'on doit chanter en fonction de ses partenaires et pas uniquement pour soi. (Sandrine Piau pour concertclassic.com, novembre 2011)

La soprano Sandrine Piau évoque avec le producteur Stéphane Grant son parcours personnel et musical.

Son actualité

►Samedi 4 mars 2017 à 20h30 à la Philharmonie de Paris

avec l'Orchestre de Paris sous la direction de Christian Zacharias

►"Ariodante"de Georg Friedrich Haendel, dans le rôle de Dalinda avec Nathan Berg, Cecilia Bartoli, Les Musiciens du Prince - Monaco, Salzburger Bachchor sous la direction de Diego Fasolis

Au Festival de la Pentecôte de Salzbourg du 02 au 05 juin 2017

Au Festival d'été de Salzbourg du 21 juillet au 30 août 2017

Programmation musicale

♫Georg Friedrich Haendel

Serse

Acte I - "Un cenno leggiadretto"

Sandrine Piau, soprano

Les Arts Florissants, dir.William Christie

Virgin Veritas 5457112 (2003)

♫André Campra

Idoménée

Acte I - "Son père ne vit plus !"

Sandrine Piau, soprano

Les Arts Florissants, dir.William Christie

Harmonia Mundi HMC 901396.98 (1991)

♫Michel Lambert

D’un feu secret

Jill Feldman, soprano

Guillemette Laurens, mezzo-soprano

Dominique Visse, haute-contre

Michel Laplénie, ténor

Les Arts Florissants, dir.William Christie

Harmonia Mundi HMA 1901316.18 (1983)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en ut mineur K427

"Et incarnatus est"

Sandrine Piau, soprano

Les Talens Lyriques, dir.Christophe Rousset

DVD Armide (Festival de Saint-Denis, 11 juin 2003)

♫Henry Purcell

The Fairy Queen

First Musick "Hornpipe" and Second Musick "Air"

Les Arts Florissants, dir.William Christie

Harmonia Mundi HMC 1308.09 (1989)

♫Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux

Acte IV - "Ici se lève l’aurore"

Sandrine Piau, soprano

Les Arts Florissants, dir.William Christie

Harmonia Mundi HMC 901435.37 (1992)

♫Benjamin Britten

A midsummer night’s dream

(Extrait)

Sandrine Piau, soprano

Trinity Boys Choir

Orchestre de l’Opéra national de Lyon, dir.Kazuchi Ono

CD non commercialisé (enr.France Musique, Festival d’Aix-en-Provence, juillet 2015)