Rinaldo Alessandrini (2/5) : "avec Ton Koopman, on parlait de musique."

Rinaldo Alessandrini raconte comment ses premiers pas dans la musique ancienne, après le piano, se font faits par la pratique, la fréquentation de collègues musiciens et la recherche en autonomie et en autodidacte.

Concernant la façon de choisir ses instruments pour ses représentations, Rinaldo Alessandrini s'appuie sur des recherches précises pour être catégorique : "point trop n'en faut !"

Nous avons des documents sans ambiguïtés sur la constitution des orchestres vénitiens. Pas d’organum, peut-être même pas de harpe. Assurément peu d’instruments dans l’orchestre et visant surtout à l’intention rhétorique : instruments à cordes, sûrement, des trompettes pour les scènes de guerre ou héroïques, peut-être des flûtes dans les scènes pastorales. Rien de plus. La seule raison que je vois, c’est que ceux qui choisissent ce genre de solution ont bien peu compris cette musique et surtout en ont très peur !